ИА «Ореанда-Новости». РФ была с начала нынешнего года прекращена поставка нефти, которая направлялась на НПЗ Белоруссии. Об этом рассказал РИА Новости источник, работающий в нефтяной отрасли республики. 

Источник заявил о том, что не осуществляется в настоящий момент транспортировка нефти в направлении нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии. 

По его словам, нефть перестали подавать с 1 января 2020 года. Также им было сказано о том, что 31 декабря закончились непрерывные партии. 

При этом источник отметил, что НПЗ сейчас работают в штатном режиме, поскольку у Белоруссии имеются нефтяные запасы. 