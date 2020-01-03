03.01.2020, 10:23
РФ перестала поставлять на НПЗ Белоруссии нефть, рассказал источник
ИА «Ореанда-Новости». РФ была с начала нынешнего года прекращена поставка нефти, которая направлялась на НПЗ Белоруссии. Об этом рассказал РИА Новости источник, работающий в нефтяной отрасли республики.
Источник заявил о том, что не осуществляется в настоящий момент транспортировка нефти в направлении нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии.
По его словам, нефть перестали подавать с 1 января 2020 года. Также им было сказано о том, что 31 декабря закончились непрерывные партии.
При этом источник отметил, что НПЗ сейчас работают в штатном режиме, поскольку у Белоруссии имеются нефтяные запасы.
Источник заявил о том, что не осуществляется в настоящий момент транспортировка нефти в направлении нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии.
По его словам, нефть перестали подавать с 1 января 2020 года. Также им было сказано о том, что 31 декабря закончились непрерывные партии.
При этом источник отметил, что НПЗ сейчас работают в штатном режиме, поскольку у Белоруссии имеются нефтяные запасы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии