Источник заявил о том, что не осуществляется в настоящий момент транспортировка нефти в направлении нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии.По его словам, нефть перестали подавать с 1 января 2020 года. Также им было сказано о том, что 31 декабря закончились непрерывные партии.При этом источник отметил, что НПЗ сейчас работают в штатном режиме, поскольку у Белоруссии имеются нефтяные запасы.