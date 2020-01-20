20.01.2020, 09:46
РФ поможет Белоруссии в модернизации нескольких самолётов МиГ-29
ИА «Ореанда-Новости». Россией будет оказано содействие Белоруссии в том, чтобы модернизировать самолёты российского производства МиГ-29 до уровня МиГ-29М2. После модернизации истребителей их планируют отправить в Сербию. О планах по модернизации истребителей МиГ-29 рассказал РИА Новости источник, работающий в сфере военно-технического сотрудничества.
Раннее РФ были поставлены в Сербию шесть самолётов МиГ-29, которые были в наличии у ВКС России.
Источником заявлено, что РФ помогает Белоруссии модернизировать несколько шести истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29М2. Самолеты, которые принадлежат минобороны Белоруссии, будут после модернизации переданы Сербии.
Накануне стало известно, что Россия будет поставлять Сербии комплексы ПВО "Панцирь-С1".
Раннее РФ были поставлены в Сербию шесть самолётов МиГ-29, которые были в наличии у ВКС России.
Источником заявлено, что РФ помогает Белоруссии модернизировать несколько шести истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29М2. Самолеты, которые принадлежат минобороны Белоруссии, будут после модернизации переданы Сербии.
Накануне стало известно, что Россия будет поставлять Сербии комплексы ПВО "Панцирь-С1".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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