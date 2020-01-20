После модернизации истребителей их планируют отправить в Сербию. О планах по модернизации истребителей МиГ-29 рассказал РИА Новости источник, работающий в сфере военно-технического сотрудничества.Раннее РФ были поставлены в Сербию шесть самолётов МиГ-29, которые были в наличии у ВКС России.Источником заявлено, что. Самолеты, которые принадлежат минобороны Белоруссии, будут после модернизации переданы Сербии.Накануне стало известно, что Россия будет поставлять Сербии комплексы ПВО "Панцирь-С1".