18.03.2020, 07:59
РФ сделала предложение Белоруссии об объединении таможни и налоговых служб
ИА «Ореанда-Новости». Российские власти на переговорах РФ и Белоруссии об интеграции выдвинули предложение о создании двенадцати наднациональных органов, рассказывает РБК.
Заявлено, что Кремль предложил создать 12 наднациональных органов, в числе которых налоговый, антимонопольный, таможенный органы, а также суд Союзного государства и счётная палата.
Также поступила инициатива об объединении регуляторов в области связи, сельского хозяйства, промышленности и транспорта. Помимо этого, обсуждалась возможность создания единой валюты.
Заявлено, что Кремль предложил создать 12 наднациональных органов, в числе которых налоговый, антимонопольный, таможенный органы, а также суд Союзного государства и счётная палата.
Также поступила инициатива об объединении регуляторов в области связи, сельского хозяйства, промышленности и транспорта. Помимо этого, обсуждалась возможность создания единой валюты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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