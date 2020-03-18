ИА «Ореанда-Новости». Российские власти на переговорах РФ и Белоруссии об интеграции выдвинули предложение о создании двенадцати наднациональных органов, рассказывает РБК. 

Заявлено, что Кремль предложил создать 12 наднациональных органов, в числе которых налоговый, антимонопольный, таможенный органы, а также суд Союзного государства и счётная палата. 

Также поступила инициатива об объединении регуляторов в области связи, сельского хозяйства, промышленности и транспорта. Помимо этого, обсуждалась возможность создания единой валюты.