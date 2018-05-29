ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России впервые состоялась операция на человеческом мозге, которую частично выполнил робот–нейрохирург. Этот исторический момент случился в понедельник 28 мая в Научно-исследовательском университете имени Склифосовского в Москве.

Нейрохирургическую операцию, где манипуляции совершал робот, сделали 37-летнему мужчине, у которого диагностировали сложную локализацию опухоли в голове – в глубинных отделах мозга. Именно по этому манипуляции решили доверить роботу. При этом всё врачебное вмешательство прошло вполне успешно, а по времени заняло даже меньше часа, уточнили в московском департаменте Минздрава.

Дело в том, что у человека опухоль «спряталась» достаточно глубоко, учитывая такое расположение, врачи не смогли точно её диагностировать обычным способом – магнитно-резонансным томографом.

Открыто сделать операцию тоже оказалось невозможным, объем пораженных тканей головного мозга превышал, любая открытая операция рисковала здоровьем пациента и последующим качеством его жизни. Так как риск был высок – прибегли к помощи разработок в области высоких технологий.

Робот сделал наименее травмоопасную операцию, с помощью робота специалистам удалось добыть образец ткани головного мозга пациента. Это было необходимо, чтобы решить, как именно его лечить, какую тактику использовать.

Большим плюсом роботов-хирургов является то, что они могут с большей, чем человек, точностью выполнить работу. Например, получить очень тонкие образования мозга для образца, взять их с труднодостижимых участков. Это безопаснее для человека, который лежит на операционном столе.

Для России это дебют. Ранее таких операций ещё не производили. Сейчас врачам удалось сделать биопсию тканей данного пациента и отправить образцы на дальнейшее исследование. После будет понятно, что предпринять для лечения – химиотерапию или лучевую терапию.