10.12.2019, 15:10
Родителей 5-летней девочки, проживающей в Перинатальном центре с рождения, могут лишить прав
ИА «Ореанда-Новости». Родителей 5-летней девочки, проживающей в Перинатальном центре с рождения, могут лишить прав, сообщает пресс-служба Департамента труда и соцзащиты.
В перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» уже 5 лет проживает девочка. Её родители полностью оплачивают питание и отдельную комнату, но забирать и Центра не хотят. Родители ссылаются на то, что ребёнок сильно болен и нуждается в лечении.
Руководство ПМЦ утверждают, что девочка полностью здорова. В связи с этим был подан запрос в службу Департамента труда и соцзащиты и иск в суд о лишении родителей ребёнка прав.
В перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» уже 5 лет проживает девочка. Её родители полностью оплачивают питание и отдельную комнату, но забирать и Центра не хотят. Родители ссылаются на то, что ребёнок сильно болен и нуждается в лечении.
Руководство ПМЦ утверждают, что девочка полностью здорова. В связи с этим был подан запрос в службу Департамента труда и соцзащиты и иск в суд о лишении родителей ребёнка прав.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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