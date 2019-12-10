В перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» уже 5 лет проживает девочка. Её родители полностью оплачивают питание и отдельную комнату, но забирать и Центра не хотят. Родители ссылаются на то, что ребёнок сильно болен и нуждается в лечении.В связи с этим был подан запрос в службу Департамента труда и соцзащиты и иск в суд о лишении родителей ребёнка прав.