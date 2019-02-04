ИА «Ореанда-Новости» Родители ребёнка из Екатеринбурга предприняли 57 попыток записать будущего первоклассника в школу через портал «Госуслуги» в первую ночь работы сервиса. Об этом рассказал руководитель направления филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Фёдоров.

В Екатеринбурге в ночь на 1 февраля открылась система записи детей в учебные заведения. Сделать это родители могли через портал «Госуслуги» или на сайте администрации города. Эксперт отметил, что из 23 тысяч заявлений 11 тысяч были поданы повторно, эксперт предположил, что это связанно с тем, что родители волнуются при подаче заявки. Фёдоров отметил, что это приводит к излишней нагрузке на порталы и создаёт сложности при обработке заявлений в системе формирования очереди.

Однако родители будущих первоклассников отмечали сложности в работе системы. Возможно, это связано с тем, что многие решили записать ребёнка в школу сразу же после открытия записи, что вызвало сильную нагрузку на порталы. При этом в пресс-службе компании «Ростелеком» заявили, что перебоев в работе портала «Госуслуги» в указанный период не наблюдалось.

В госадминистрации сообщили, что всего для будущих первоклассников было выделено 20 тысяч 184 места в учебных заведениях города. Ожидается, что в 2019 году в школы поступит 19 тысяч 500 первоклассников. Компания по зачислению в первый класс прошла с 15 декабря по 23 января, за этот период в школы было записано 912 детей из льготной категории граждан. Вторая волна записи стартовала 1 февраля. В департаменте образования отметили, что в Екатеринбурге приём ведут 115 общеобразовательных заведений.

Ранее 31 января Министерство образования представило новую упрощённую форму зачисления первоклассников в школы на портале «Госуслуги». Прикреплять отсканированные копии документов ребёнка теперь не надо, достаточно заполнить соответствующие графы, таким образом, процедура работы с порталом будет облегчена. Также ввели ещё одно новое требование, согласно которому, ребёнок должен быть зачислен в ближайшую школу к его месту жительства. Всего существует три способа подачи заявления: через портал «Госуслуги», в школе, в МФЦ.