ИА «Ореанда-Новости»Теперь выбрать меню для школьников родители смогут на портале mos.ru

«На портале mos.ru у родителей появилась возможность заказать питание из меню школьной столовой для своих детей. Новая услуга «Выбор питания из меню» стала доступна в разделе «Посмотреть информацию о посещении и питании в школе, детском саду, колледже». Теперь родители могут видеть, какие блюда предлагаются детям, а также получать информацию об их составе, калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов», — сообщается в заявлении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заказанные родителями блюда дети смогут получить по карте «Москвенок» или по другим идентификаторам личности ученика. Школьники будут получать комплексные обеды и отдельные блюда, при этом, сообщается, что изменить свое меню самостоятельно ребенок не сможет.

На данном этапе услуга работает в тестовом режиме, в эксперименте участвуют более 250 московских школ. В ближайшем будущем планируется запустить подобную систему во всех столичных школах.

"Теперь, зная вкусовые предпочтения ребенка и особенности его здоровья, родители могут выбрать меню заранее онлайн: детальный заказ можно создать на две недели вперед или же настроить регулярность предоставления отдельных блюд на весь учебный год", — заявил руководитель проекта "Москвенок" Департамента информационных технологий города Москвы Евгений Симановский.

Для составления заказа, родители должны убедиться, что школа, которую посещает их ребенок, входит в перечень участвующих в программе. Также родители должны быть подключены к системе "Проход и питание" и, соответственно, иметь доступ к необходимому разделу на сайте mos.ru. На портале родители также могут выбрать, какие блюда следует запретить употреблять ребенку, например сладости.