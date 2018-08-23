ИА «Ореанда-Новости». Родственники бывшего офицера ГРУ Сергея Скипаля выразили опасения, что его уже нет в живых. Об этом рассказала его племянница Виктория Скрипаль. Подозрительным выглядит отсутствие звонков и фото в прессе.



В последний раз Виктория Скрипаль слышала Юлию Скрипаль, дочь бывшего офицера, в конце июля. Она звонила родственникам в Россию, чтобы поздравить бабушку. Тогда девушка рассказала, что её отец идет на поправку, но у него в горле трахеостома, из-за которой он не может говорить. С её слов, трубку скоро уберут, и отец позвонит родным. Однако звонка так и не поступило, ни от Юлии, ни от Сергея.

Родные Скрипаля подозревают, что он либо находится в тяжёлом состоянии, либо его уже нет в живых.

«Почему мы так считаем? Потому что Юля сказала, что через три дня папа сможет позвонить, что у него есть большое желание. Мы ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына. <…> Он хороший человек. Он любит свою мать и при любой удобной возможности он бы ей позвонил», — передает слова племянницы Виктории Скрипаль РИА Новости.

Виктория также подметила что странно выглядит тот факт, что в прессе совершенно нет фотографий Скрипаля. И даже родственников не пускают к нему. Так было в 2006 году, когда в Лондоне был отравлен подполковник ФСБ Александр Литвиненко.

«Здесь мы не видим никаких фотографий. С кем я ни разговаривала из журналистов, даже никто не мог проникнуть в эту больницу в Солсбери. Персонал там так запуган, что ни за какие деньги не соглашались делать фотографии. <…> И нас не пускают. Не понимаю, что такого страшного в том, если мы его увидим?» — заявила Виктория Скрипаль.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Этот инцидент спровоцировал международный скандал. Лондон обвинил в покушении российское государство, Москва это категорически отрицает.

При этом Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

В середине мая бывший офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.