ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Суд Лондона принял иски от родственников погибших в авиакатастрофе в Сочи.

Родственники людей, которые в декабре 2016 года летели из Москвы в Сирию и погибли в авиакатастрофе над Чёрным морем, подали иски в Лондон. Они рассчитывают, что им выплатят моральные компенсации не по российским стандартам, а международным, так как рейс был международным.

В той катастрофе погибли военные журналисты, музыканты и другие люди, компания СОГАЗ была страховщиком пассажиров, там считают, что суд в Лондоне лишь обманет ожидание родственников и добавит им горечи.

Адвокат иски направил барристеру - юристу, который имеет право предоставлять их интересы в английском суде высшей инстанции. Адвокат Игорь Трунов рассказал, что надеется о скором вызове всех заинтересованных сторон для консультации. Часто на таких консультациях Высокий суд предлагает конфликтующим сторонам пути урегулирования конфликта, что дело не доходит даже до разбирательств.

В катастрофе погибло 92 человека, за помощью к адвокату Терунову пришли 78 представителей. Родственникам восьмерых погибших членов экипажа не имело смысла обращаться в суд Великобритании, они являются родственниками членов экипажа – военных лётчиков. Ещё шестеро не захотели добиваться дополнительных компенсаций. Ранее за каждого погибшего родственникам было выплачено по два миллиона рублей и компенсированы расходы на похороны.

Но те, кто обратился в суд Лондона, считают, что здесь должны были быть другие выплаты, международные. Так как перелёт осуществлялся между странами, входящими в Монреальскую конвенцию. Это членство значительно повышает ответственность перед пассажирами, будь то задержка рейса или утеря багажа. Россия состоит в членстве год – с апреля 2017 года. За вред здоровью человека страховые выплаты выросли почти в четыре раза. По подсчётам адвоката Терунова, за каждого погибшего родственники могли бы получить чуть больше 10 млн.

В СОГАЗ считают, что они свои обязательства выплатили в полном объёме согласно законодательству. Однако в компании не собираются препятствовать решению погибших обратиться в Лондон, но считают, что это не оправдает их надежд.



