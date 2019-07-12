12.07.2019, 17:32
Рогозин обсудил с советников премьера Индии сотрудничество в космической сфере
ИА «Ореанда-Новости» Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудил на встрече с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом сотрудничество в космической сфере. Об этом уточняется в сообщении МИД Индии.
По информации индийского ведомства, Рогозин и Довал обсуждали совместную разработку новых технологий, в том числе космических систем, ракетного топлива и двигателей. Также предметом обсуждения стали ракеты и космические аппараты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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