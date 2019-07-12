ИА «Ореанда-Новости» Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудил на встрече с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом сотрудничество в космической сфере. Об этом уточняется в сообщении МИД Индии.

По информации индийского ведомства, Рогозин и Довал обсуждали совместную разработку новых технологий, в том числе космических систем, ракетного топлива и двигателей. Также предметом обсуждения стали ракеты и космические аппараты.