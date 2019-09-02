ИА «Ореанда-Новости» Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на критические замечания со стороны членов правительства России, связанные с нарушением сроков строительства космодрома Восточный в Амурской области. «А так было всегда: одни строят, другие – критикуют. Все при деле», – написал чиновник в социальной сети Twitter.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил журналистам, что в кабинете министров недовольны темпами строительства космодрома, второй этап которого начался летом 2019 года.

Есть данные о том, что 2 сентября председатель правительства Дмитрий Медведев проведёт на эту тему совещание с министрами, а в конце недели президент России Владимир Путин нанесёт визит на строящийся объект.