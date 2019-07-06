ИА «Ореанда-Новости» Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время посещения предприятия «Красмаш» в Красноярске сообщил представителям СМИ, что ракета «Воевода» после снятия с боевого дежурства может быть использована для выведения на околоземную орбиту космических аппаратов гражданского назначения.

По словам чиновника, существует «метод утилизации путём пуска».Их утилизация должна осуществляться с максимально возможной пользой, отметил глава «Роскосмоса», и технология полного жизненного цикла может применяться и в отношении новейших ракет, например в отношении комплекса «Сармат», испытания которого сейчас проводятся.