ИА «Ореанда-Новости» В Россию для переговоров с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным приедет глава НАСА Джим Бранденстайн. Когда именно состоится визит пока неизвестно, сроки встречи ещё предстоит согласовать. Об этом заявил представитель Роскосмоса Владимир Устименко в беседе с РИА Новости.

Он также сообщил, что предложение пригласить администратора НАСА поступило от самого Рогозина. При этом отмечается, что «намерение у американской стороны есть».

В НАСА ранее было озвучено о готовности главы управления посетить Россию или космодром Байконур в скором времени. Это было решено после того, как был отменён визит Рогозина в США по инициативе американской стороны.

Визит главы Роскосмоса в штаты был запланирован на февраль, однако, Национальное управление по аэронавтике и космосу отложило встречу с Рогозиным на неопределённый срок. О переносе визита, равно, как и о причинах его отмены не сообщается.

По информации, полученной от РИА Новости, визит гендиректора Роскосмоса был отменён в связи с решением, принятым в политических кругах Америки.

Рогозин должен был прочитать лекции в Американском университете, посетить производство компании Boeing, а также, возможно, провести встречу с Илоном Маском.

Важнейшей целью визита были переговоры по организации сотрудничества между государствами в космической отрасли. Кроме того, Рогозин должен был поехать в США в качестве спецпредставителя президента России Владимира Путина.

Для организации визита Рогозина, с него временно сняли санкции, наложенные на его персону в 2014 году.

После отмены этого визита между генеральным директором Роскосмоса Рогозиным и главой НАСА Джимом Брайденстайном состоялся телефонный разговор, в котором администратор НАСА заявил о намерении посетить Россию с визитом.

Как отмечалось, в ходе визита планируется обсудить вопросы, касающиеся продолжения сотрудничества двух государств в космических программах МКС, проектам по исследованию Луны и дальнего космоса.