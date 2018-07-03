ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На этот шаг олигарх идет в связи со сменой гражданства. Согласно законодательству РФ, он больше не сможет полноценно владеть своей долей. Сделка уже находится в процессе.

Сейчас Абрамовичу принадлежат 24 процента акций медиахолдинга «ОРТ-КБ», который, в свою очередь, является акционером «Первого канала». Покупать долю будет «Национальная Медиа Группа». Согласно источникам, у Абрамовича останется в собственности символическая доля в размере пяти процентов, для косвенного контроля.

«Национальная Медиа Группа», между тем, уже владеет четвертой частью акций «Первого» через организацию ООО «Растрком-2002». Еще 38,9 процентов принадлежат Росимуществу, 9,1 процент во владении у ФГУП «ИТАР-ТАСС», еще три процента - у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», 24 процента - у Абрамовича через «ОРТ-КБ», а остальной пятьдесят один процент принадлежит государству.

Продать свою часть акций Роман Абрамович вынужден в связи с политикой страны. Согласно законодательству и, в частности, «Закону о средствах массовой информации» («Закон о СМИ»), гражданину иностранного государства не может принадлежать более двадцати процентов акций российского телеканала или любого другого российского средства массовой информации. Российский олигарх же относительно недавно обзавелся новым паспортом, теперь он гражданин Израиля.

Один из экспертов утверждает, что нельзя ситуации Романа Абрамовича, Бориса Березовского и Владимира Гусинского называть аналогичными. Последние двое были вынуждены покинуть Россию, а лишение контроля над ОРТ и НТВ стало лишь последствием. Абрамович же и так часто бывает за границей, а сменил гражданство олигарх из-за санкций в Лондоне.

Напомним, недавно под угрозу лишения лицензии попал французский телеканал «France 24», базирующийся в России, которым, как выяснил Роскомнадзор при проверке договора, в большей степени владеет иностранное юридическое лицо.