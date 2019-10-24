ИА "Ореанда-Новости" В Росатоме опровергли информацию о том, что якобы на территорию Российской Федерации свозят радиоактивные отходы из Германии. Такое заявление поступило от экологов Greenpeace.

Ранее представители организации Greenpeace заявили, что европейская компания под названием Urenco вновь начала ввозить на территорию России отходы, которые образуются после процесса обогащения урана. Речь идёт об обеднённом гексафториде урана (или ОГФУ). Эти отходы, по мнению Greenpeace, везут в РФ для того, чтобы их дообогатить, используя мощности государственной корпорации Росатом. Экологи неоднократно подчёркивали, что ОГФУ является радиоактивным и токсичным. В организации заявили, что с 2019 по 2022 годы в Российскую Федерацию планируется отправить до двенадцати тысяч тонн побочного продукта обогащения урана. Этот продукт специалисты называют урановые «хвосты».

По информации, предоставленной представителем акционерного общества «Техснабэкспорт», стало известно, что Urenco ввозит в Россию обеднённый уран не для того, чтобы его захоронить, а для его дальнейшей переработки. Обеднённый уран перерабатывают здесь до полезного продукта – ОУП – в дальнейшем его вывозят обратно за пределы российского государства. Речь вовсе не идёт о радиоактивных отходах, уточнили в компании «Техснабэкспорт». Напомним, это акционерное общество входит в структуру госкорпорации «Росатом».

«Техснабэкспорт» заявил, что урановые «хвосты» хранятся на специальных площадках на временной основе, после чего их запускают в производство атомной и других отраслей промышленности. В компании также заявили, что ввозимый материал обладает свойствами радиоактивности и токсичности, однако, эти показатели в разы меньше показателей природного урана.



