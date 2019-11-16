ИА «Ореанда-Новости». Росатом рассекретил документ СССР, в котором говорится о создании первой крылатой ракеты.

Документ, ранее входивший в категорию секретных, сейчас опубликован Росатомом. Он доступен на портале «История Росатома».

В приказе речь идёт о ракете П-5, которая является предшественником «Калибров», выпускаемых в современной России.

В августе следующего года в России будет отмечаться 75-летие атомной отрасти страны. К этому событию приурочен специальный раздел сайта Росатома, который носит название «Российской атомной отрасли – 75 лет». Он содержит в себе архивные документы, которые издавались ещё в СССР. Они связаны с развитием ядерной отрасли.

Многие из этих документов носят секретный характер и публикуются впервые с момента их появления.