ИА «Ореанда-Новости». Росатом опубликовал годовой отчёт компании, где сообщается, что в 2017 году разработали ядерный реактор, ресурс которого хватает на весь жизненный цикл атомных подлодок. Такой ректор уже изготовили и испытали.



Согласно годовому отчёту компании, Росатом провёл испытания уникальной активной зоны «вечного» ядерного реактора. Его ресурсов должно хватать на всю «жизнь» подводной лодки. Активной зоной реактора называют его центральную область, где содержится ядерное топливо, там же происходит управляемая цепная реакция. Новая разработка Росатома позволит не делать перезарядку ядерного топлива.

В документе есть информация о том, что испытания проводились для атомных подводных лодок четвёртого поколения, а точнее – их оптимизированной активной зоны.

Адмирал Вячеслав Попов, экс-главнокомандующий Северным флотом, сообщил, что такой не требующий перезарядки реактор имеет большое значение для боеготовности подводных сил ВМФ.

С его слов, перезарядка топлива на флоте занимает больше месяца, а с таким реактором коэффициент использования подводной лодки повышается в разы.





Также в отчёте говорится, что в прошлом году специалисты Росатома продолжали работу по циркониевым активным зонам, которые используются в активных зонах атомных ледоколов 14-10-ЗМП.

В июле этого года также сообщалось, что госкорпорация разработала новый тип стали для корпуса ядерного реактора АЭС, он способен продлить срок службы реактора до 100 лет, в то время как срок эксплуатации современных атомных станций – 60 лет.

В компании отмечают, что в случае, если руководство «атомки» будет вовремя делать все необходимые ремонты и модернизации, то специалисты способны продлить срок службы АЭС до 100 лет. Пока натуральных испытаний такой стали не было, но срок её службы рассчитали с помощью цифровых технологий методом математического моделирования. Эксперты утверждают, что он с высочайшей точностью может рассчитать срок эксплуатации АЭС.