ИА «Ореанда-Новости». В Росгидромете перечислили регионы, где среднегодовая температура растёт быстрее всего. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на Доклад об особенностях климата в России в 2019 году.

Исследование показало, что больше всего аномалия заметна на Таймыре и побережье Восточно-Сибирского моря. За десятилетие температура там выросла на 1,1 градуса. Также быстрые темпы потепления наблюдаются на побережье Северного Ледовитого океана, где за десятилетие потеплело на 0,8 градуса.

По данным Росгидромета, в 2019 году средняя температура воздуха в стране превысила норму за 1961-1990 годы на 2,07 градуса.