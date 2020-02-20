ИА «Ореанда-Новости». Сотрудника ОМОН обвиняют в выбивании силой признательных показаний из задержанного.

Сотрудник ОМОН из Сургута в Ханты-Мансийском АО обвиняется в превышении полномочий. По данным следственных органов, росгвардеец выбивал признательные показания из задержанного по делу о коррупции силой. Об этом сообщило СУСК по региону.

Следователи полагают, что в сентябре прошлого года, сотрудник ОМОН применил физическое насилие к задержанному, когда пытался получить признательные показания. Следствие обнаружило достаточное количество свидетельств, которые доказывают совершение данного преступления. Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

Правоохранительные органы устанавливают детали происшествия. Росгвардеец может получить за свои действия уголовную ответственность.