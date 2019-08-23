ИА «Ореанда-Новости» Росгвардия подготовила проект постановления правительства, который предусматривает обязанность региональных и муниципальных властей по запросу предоставлять войскам ведомства помещения и земельные участки на время выполнения боевых задач. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Соответствующая заявка должна быть рассмотрена в 10-дневный срок. В экстренных случаях сотрудники Росгвардии будут вправе отправить устный запрос, на подтверждение которого будет отпущено 24 часа.

Предполагается, что объекты будут предоставляться «на период подготовки и выполнения… служебно-боевых задач в безвозмездное пользование» на основе договора. Не подлежат выдаче помещения и земли в зонах с особыми условиями использования территорий, а также объекты культурного наследия. Во время действия договора Росвагрдия будет отвечать за обслуживание объектов, при необходимости оплачивать ремонт, расходы на содержание, коммунальные услуги и так далее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в кремлёвской администрации не осведомлены о данной инициативе. «В Кремле не в курсе», – сказал он.