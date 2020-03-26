26.03.2020, 17:40
Росгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве
ИА «Ореанда-Новости». В Росгвардии прокомментировали появление своих автобусов на территории въезда в Москву. В ведомстве сказали, что нет причин для паники и что это лишь обычная плановая дислокация.
Ранее Министерство Обороны РФ опровергло слухи о введении комендантского часа в столице. Минобр уверят, что ведомство работает в обычном режиме.
Ранее Министерство Обороны РФ опровергло слухи о введении комендантского часа в столице. Минобр уверят, что ведомство работает в обычном режиме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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