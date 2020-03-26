ИА «Ореанда-Новости». В Росгвардии прокомментировали появление своих автобусов на территории въезда в Москву. В ведомстве сказали, что нет причин для паники и что это лишь обычная плановая дислокация.

Ранее Министерство Обороны РФ опровергло слухи о введении комендантского часа в столице. Минобр уверят, что ведомство работает в обычном режиме.