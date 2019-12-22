Росгвардия опровергла информацию об участии школьников в учениях
ИА «Ореанда-Новости». Росгвардия опровергла данные о том, что в учениях ведомства участвовали девятиклассники.
Как сообщила пресс-служба Росгвардии в Татарстане, сотрудники ведомства не проводили учения с участием школьников.
Данные об этом появились в различных СМИ. Источники утверждали, что в Сети появилось видео со школьниками, якобы нападающими на сотрудников Росгвардии. Те же, в ответ, оказывают девятиклассникам сопротивление.
Пресс-служба ведомства заявила, что информация не соответствует действительности. Те, кто распространил эти данные, либо некомпетентны, либо в очередной раз пытаются разрушить доверие населения Росгвардии.
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