ИА «Ореанда-Новости». Росгвардия опровергла данные о том, что в учениях ведомства участвовали девятиклассники.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии в Татарстане, сотрудники ведомства не проводили учения с участием школьников.

Данные об этом появились в различных СМИ. Источники утверждали, что в Сети появилось видео со школьниками, якобы нападающими на сотрудников Росгвардии. Те же, в ответ, оказывают девятиклассникам сопротивление.

Пресс-служба ведомства заявила, что информация не соответствует действительности. Те, кто распространил эти данные, либо некомпетентны, либо в очередной раз пытаются разрушить доверие населения Росгвардии.