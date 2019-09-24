ИА «Ореанда-Новости». Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн рассказал, что Росгвардия поддержала законопроект, по которому сотрудники будут обязаны представляться по требованию граждан, пишет РИА Новости.



Хинштейн отметил, что надеется, что законопроект примут уже в конце октября.



Согласно документу, сотрудники Росгвардии будут обязаны представляться и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину и при исполнении ими ряда полномочий.



Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который обязывает бойцов Росгвардии иметь на форме хорошо различимые идентификационные номера.