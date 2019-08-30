ИА «Ореанда-Новости» Глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил журналистам ТАСС, что в ведомстве рассматривается вопрос об оснащении сотрудников и военнослужащих приборами видеорегистрации.

Видеокамеры планируется применять для фиксации обстановки, в том числе на массовых мероприятиях и при проведении спецопераций подразделениями ОМОН, СОБР и войскового спецназа. «Есть определённые особенности и при использовании видеорегистраторов как средства видеофиксации происходящих событий, поэтому к этим вопросам мы подходим весьма серьёзно и взвешенно», – сказал по этому поводу Золотов.

Помимо этого офицер высказал мнение и о самих несанкционированных акциях протеста. По его словам, их вдохновители «не только сами нарушают закон, но и подталкивают к этому других граждан».