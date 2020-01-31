31.01.2020, 15:12
Рошаль дал оценку школьной медицине в РФ
ИА «Ореанда-Новости». Врач Леонид Рошаль, возглавляющий НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, заявил, что оценивает на три с минусом организацию в РФ школьной медицины.
Это заявление Рошаль сделал в ходе своего выступления на круглом столе "Охрана здоровья детей в школах и детских садах: проблемы и решения".
Российским врачом было сфокусировано внимание собравшихся на круглом столе на том, что в СССР школьно-дошкольное отделение было в каждой поликлинике.
Он сказал, что ему хочется, чтобы советская система организации медицины в школах и дошкольных учреждениях была возвращена. По его словам, сегодня необходимо восстановить то, что было потеряно.
Это заявление Рошаль сделал в ходе своего выступления на круглом столе "Охрана здоровья детей в школах и детских садах: проблемы и решения".
Российским врачом было сфокусировано внимание собравшихся на круглом столе на том, что в СССР школьно-дошкольное отделение было в каждой поликлинике.
Он сказал, что ему хочется, чтобы советская система организации медицины в школах и дошкольных учреждениях была возвращена. По его словам, сегодня необходимо восстановить то, что было потеряно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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