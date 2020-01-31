Это заявление Рошаль сделал в ходе своего выступления на круглом столе "Охрана здоровья детей в школах и детских садах: проблемы и решения".Российским врачом было сфокусировано внимание собравшихся на круглом столе на том, что в СССР школьно-дошкольное отделение было в каждой поликлинике.Он сказал, что ему хочется, чтобы советская система организации медицины в школах и дошкольных учреждениях была возвращена. По его словам, сегодня необходимо восстановить то, что было потеряно.