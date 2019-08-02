ИА «Ореанда-Новости» Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился к российским властям с призывом на законодательном уровне установить обязанность устанавливать ограничители на окнах квартир, в которых живут дети, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Рошаль через пресс-службу палаты обратился к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. «Немедленно законодательно обязать ставить ограничители на окнах квартир, где дети. Сотни выпавших из окон детей в России. Смерть и инвалидность. Лоббирую не производителей, а детские жизни. За одну неделю только к нам пять», – настаивает известный медик.

Рошаль напомнил, что в течение последних 4 лет средства массовой информации не раз обращались к данной проблеме, однако никаких законодательных инициатив не последовало. «Нельзя ли все эти процедуры ускорить? Нельзя ли все это решить за пару месяцев?» – спрашивает специалист.