ИА «Ореанда-Новости». Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца, пишут «Известия».



Рошаль пояснил свою позицию на примере других пандемий, которые были гораздо серьёзнее сегодняшней ситуации. Врач отметил, что 80 процентов случаев заражения являются лёгкими.



По последним данным, в России зарегистрировано более 1,2 тысячи случаев заражения. Выздоровели 45 человек.