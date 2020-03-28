28.03.2020, 18:46
Рошаль рассказал, когда в России улучшится ситуация с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца, пишут «Известия».
Рошаль пояснил свою позицию на примере других пандемий, которые были гораздо серьёзнее сегодняшней ситуации. Врач отметил, что 80 процентов случаев заражения являются лёгкими.
По последним данным, в России зарегистрировано более 1,2 тысячи случаев заражения. Выздоровели 45 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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