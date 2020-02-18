Исследование проводилось на прошлой неделе. Всего было взято на лабораторные пробы 23 торговые марки тушёной говядины. Стоимость товара составляла от 83 до 306 рублей за банку.А вот 5 банок не прошли лабораторный анализ на соответствие стандарту.В этих торговых марках говяжьей тушёнки были обнаружены следы антибиотиков в повышенном количестве (норма составляет 1,4-5 мкг/кг).