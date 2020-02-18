18.02.2020, 10:29
Роскачество обнаружило в говяжьей тушёнке антибиотики
ИА «Ореанда-Новости». Роскачество обнаружило в 5 торговых марках говяжьей тушёнки следы антибиотиков.
Исследование проводилось на прошлой неделе. Всего было взято на лабораторные пробы 23 торговые марки тушёной говядины. Стоимость товара составляла от 83 до 306 рублей за банку. У 18 торговых марок продукт соответствовал ГОСТу: отсутствовали следы тяжёлых металлов, дрожжей, пестицидов, нитрозаминов и других вредных веществ. А вот 5 банок не прошли лабораторный анализ на соответствие стандарту.
В этих торговых марках говяжьей тушёнки были обнаружены следы антибиотиков в повышенном количестве (норма составляет 1,4-5 мкг/кг). Стоит отметить, что в одной из ТМ были обнаружены следы антибиотиков в количестве более 1 тысячи мкг/кг.
Специалисты Роскачества также отметили, что в 7 торговых марках было обнаружено повышенное количество «бульона» (почти 50%).
Исследование проводилось на прошлой неделе. Всего было взято на лабораторные пробы 23 торговые марки тушёной говядины. Стоимость товара составляла от 83 до 306 рублей за банку. У 18 торговых марок продукт соответствовал ГОСТу: отсутствовали следы тяжёлых металлов, дрожжей, пестицидов, нитрозаминов и других вредных веществ. А вот 5 банок не прошли лабораторный анализ на соответствие стандарту.
В этих торговых марках говяжьей тушёнки были обнаружены следы антибиотиков в повышенном количестве (норма составляет 1,4-5 мкг/кг). Стоит отметить, что в одной из ТМ были обнаружены следы антибиотиков в количестве более 1 тысячи мкг/кг.
Специалисты Роскачества также отметили, что в 7 торговых марках было обнаружено повышенное количество «бульона» (почти 50%).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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