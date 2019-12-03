03.12.2019, 10:52
Роскачество озвучило лучшие приложения для вызова такси
ИА «Ореанда-Новости». Роскачество озвучило лучшие приложения для вызова такси, сообщает издательство «Известия».
Специалисты Роскачества проверили около 40 мобильных приложений для вызова такси, которые можно скачать через Google Play или App Store. Оценка проходила до 5 баллов. Таким образом, в 4 балла было оценено 22 приложения российских такси. Лучшими являются Uber Russia, Яндекс.Такси и Ситимобил. Проверка производилась по функционалу приложения, безопасности хранения персональных данных и другой личной информации, удобству использования и онлайн-оплате.
7 приложений из 40 получили минимальную оценку, так как россиянин не видит имя и фамилию водителя такси или информацию о перевозчике. Стоит отметить, что 5 баллов не получило ни одно приложение, так как никакое такси не поддерживает возможность связи с водителем в течение суток после поездки. Это необходимо для возврата забытых вещей.
Специалисты Роскачества проверили около 40 мобильных приложений для вызова такси, которые можно скачать через Google Play или App Store. Оценка проходила до 5 баллов. Таким образом, в 4 балла было оценено 22 приложения российских такси. Лучшими являются Uber Russia, Яндекс.Такси и Ситимобил. Проверка производилась по функционалу приложения, безопасности хранения персональных данных и другой личной информации, удобству использования и онлайн-оплате.
7 приложений из 40 получили минимальную оценку, так как россиянин не видит имя и фамилию водителя такси или информацию о перевозчике. Стоит отметить, что 5 баллов не получило ни одно приложение, так как никакое такси не поддерживает возможность связи с водителем в течение суток после поездки. Это необходимо для возврата забытых вещей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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