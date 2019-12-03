Специалисты Роскачества проверили около 40 мобильных приложений для вызова такси, которые можно скачать через Google Play или App Store. Оценка проходила до 5 баллов. Таким образом, в 4 балла было оценено 22 приложения российских такси.Проверка производилась по функционалу приложения, безопасности хранения персональных данных и другой личной информации, удобству использования и онлайн-оплате.7 приложений из 40 получили минимальную оценку, так как россиянин не видит имя и фамилию водителя такси или информацию о перевозчике.Это необходимо для возврата забытых вещей.