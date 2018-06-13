ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Есть поверье, что футбольные фанаты пьют пиво за просмотром футбола, поэтому на ЧМ по футболу 2018 Россия готовится встретить ажиотаж на этот напиток. В связи с этим Роскачество решило изучить популярные марки пива и выбрать из них самое вкусное и самое натуральное.

Результаты были хорошими: из проверенных сортов все оказались достойными, химического продукта выявлено не было. Со вкусом дела обстоят в России хуже. Ни один сорт не удостоился высокой отметки по своим вкусовым качествам.

Для изучения выбрали следующий сегмент продукции: 40 самых популярных брендов светлого пива, фильтрованного. Большинство из них было произведено в России, хотя часть оказалась импортным пивом. При этом цена за один литр не превышала 260 рублей, а начиналась с 67 рублей.

«Синтетических» продуктов не нашли, об этом Роскачество заявило в своём докладе. Под «синтетическим» подразумевается расхожее мнение, что некоторые сорта делают экспресс-методом, то есть с помощью разведённого порошка с добавлением спирта.

В ведомстве отметили, что такой способ просто-напросто дорогой, что нецелесообразно для изготовителя.

Но некоторые хитрости использоваться в производстве могут, например разведение дорогого сырья – солода. Но это допустимо по законодательству. Правда не менее 80 процентов солода должно быть в пиве, 20 процентов разрешено под несложное сырьё – непророщенные злаки для создания характерного купажа. Если больше – напиток уже не считается классическим пивом.

Нарушения показателей может влиять на концентрацию азота в пиве, она не должна быть менее 600 мг на кубический дм. Но это иногда связано с солодом или недостаточным содержанием белка. Так вот низкий показатель был всего у пяти образцов из 40 проверенных.

Дегустировали и вкусовые качества, для этого была приглашена команда экспертов. Они ставили баллы за вкус. Учитывался не только вкус, но и аромат, цвет и даже пеностойкость по ГОСТу.

Три марки тест на пену не прошли, она осела раньше положенных трёх минут при «специальной» наливке в «специальный» стакан. Эти марки сняли с дегустации. Но вот высшую отметку в 5,5 баллов не получило ни одно пиво.

Лидировали Amstel, потом «Халзан», далее Bud, за ним Heineken и Stella Artois. Это была первая пятёрка. Чуть ниже по баллам «Три медведя», Krusovice Imperial и Efes.

А вот ниже всего оказались «Жигулёвское», «Окское», «Свердловское», «Горьковское» и «Балтика».



