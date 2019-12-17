Домен сайта Nomerekaterinburga.com располагается во Франции. В базе представлены личные данные граждан Казахстана и России. Вся информация представлена в алфавитном порядке.. В документе есть адреса 60 городов России и 34 городов Казахстана.Роскомнадзор через суд внёс сайт в список нарушителей прав субъектов персональных данных и закрыл к нему доступ.