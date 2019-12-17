17.12.2019, 16:25
Роскомнадзор обнаружил сайт с персональными данными миллиона россиян
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Роскомнадзора обнаружили сайт с персональными данными почти миллиона россиян, сообщает издательство «Коммерсантъ».
Домен сайта Nomerekaterinburga.com располагается во Франции. В базе представлены личные данные граждан Казахстана и России. Вся информация представлена в алфавитном порядке. Кроме фамилии, имени и отчества можно узнать домашний адрес человека и его номера телефонов. В документе есть адреса 60 городов России и 34 городов Казахстана.
Роскомнадзор через суд внёс сайт в список нарушителей прав субъектов персональных данных и закрыл к нему доступ. Не известно, успела ли информация с Nomerekaterinburga.com попасть в руки к мошенникам.
Домен сайта Nomerekaterinburga.com располагается во Франции. В базе представлены личные данные граждан Казахстана и России. Вся информация представлена в алфавитном порядке. Кроме фамилии, имени и отчества можно узнать домашний адрес человека и его номера телефонов. В документе есть адреса 60 городов России и 34 городов Казахстана.
Роскомнадзор через суд внёс сайт в список нарушителей прав субъектов персональных данных и закрыл к нему доступ. Не известно, успела ли информация с Nomerekaterinburga.com попасть в руки к мошенникам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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