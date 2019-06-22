ИА «Ореанда-Новости» Роскомнадзор на основании соответствующих судебных решений направил американской интернет-компании eBay требование удалить 32 страницы, на которых размещены объявления о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия.

На официальном сайте российского надзорного ведомства сообщается, что с 11 страниц в указанный срок была удалена запрещённая информация. Теперь ожидается удаление ещё 21 объявления.

В соответствии с российским законодательством приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР и СССР является уголовным преступлением, за совершение которого предусмотрены штраф, исправительные работы и арест.