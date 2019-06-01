01.06.2019, 18:27
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в интернете
ИА «Ореанда-Новости». Ведомство полагает, что злоумышленники могут воспользоваться фотографиями детей.
Роскомнадзор отмечает, что дети наравне со взрослыми имеют право на приватность и конфиденциальность.
Там подчеркнули, что интернет «помнит все», поэтому непонятно, как отреагирует, например, подросток, когда узнает, что его детские фотографии были выставлены на всеобщее обозрение. В ведомстве отметили, что одноклассники могут найти фото и использовать их для травли.
Роскомнадзор отмечает, что дети наравне со взрослыми имеют право на приватность и конфиденциальность.
Там подчеркнули, что интернет «помнит все», поэтому непонятно, как отреагирует, например, подросток, когда узнает, что его детские фотографии были выставлены на всеобщее обозрение. В ведомстве отметили, что одноклассники могут найти фото и использовать их для травли.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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