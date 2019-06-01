Роскомнадзор отмечает, что дети наравне со взрослыми имеют право на приватность и конфиденциальность.Там подчеркнули, что интернет «помнит все», поэтому непонятно, как отреагирует, например, подросток, когда узнает, что его детские фотографии были выставлены на всеобщее обозрение. В ведомстве отметили, что одноклассники могут найти фото и использовать их для травли.