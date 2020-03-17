Ранее 12 апреля всегда проходило торжество в Кремлёвском Дворце вместе с участием руководителей и работников ракетно-космической отрасли, космонавтов, зарубежных гостей и президента страны.С 18 марта по 1 мая также действует запрет на въезд иностранцев на территорию РФ.