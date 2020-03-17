17.03.2020, 10:51
Роскосмос отложил празднование Дня космонавтики
ИА «Ореанда-Новости». С 16 марта по 10 апреля действует постановление о запрете в столице всех массовых мероприятий численностью больше 50 человек. Пресс-служба Роскосмоса заявила о переносе Дня космонавтики, который традиционного отмечали 12 апреля, на неопределённый срок.
Ранее 12 апреля всегда проходило торжество в Кремлёвском Дворце вместе с участием руководителей и работников ракетно-космической отрасли, космонавтов, зарубежных гостей и президента страны. Предположительно, оно будет перенесено на 4 октября этого года, в день первого запуска искусственного спутника Земли.
С 18 марта по 1 мая также действует запрет на въезд иностранцев на территорию РФ.
Ранее 12 апреля всегда проходило торжество в Кремлёвском Дворце вместе с участием руководителей и работников ракетно-космической отрасли, космонавтов, зарубежных гостей и президента страны. Предположительно, оно будет перенесено на 4 октября этого года, в день первого запуска искусственного спутника Земли.
С 18 марта по 1 мая также действует запрет на въезд иностранцев на территорию РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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