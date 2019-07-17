Компания требует от частных космической кораблей неукоснительное выполнение всех обязательств, прежде чем отправить космонавтов в открытый полёт.

Сотрудники «Роскосмоса» постоянно находятся в режиме переговоров со специалистами из SpaceX и Boeing. Консультации между компаниями проходят еженедельно. Однако, несмотря на такое тесное сотрудничество, у российской космической корпорации есть ещё ряд невыясненных вопросов относительно безопасности космических кораблей. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы «Роскосмоса», государственная корпорация не может допустить полёт российских космонавтов на космических кораблях американского производства, если у неё не будет абсолютной уверенности в том, что полёт пройдёт без каких-либо аварийных случаев. Несмотря на еженедельные консультации, «Роскосмос» всё ещё сомневается в их безопасности.

Основная претензия российской компании-гиганта к частным космическим кораблям SpaceX и Boeing заключается в том, что алгоритм стыковки корабля под названием Starliner, созданный компанией Boeing, к Международной космической станции всё ещё вызывает сомнения. Однако, «Роскосмос» никаких дополнительных мероприятий, касающихся безопасности такой стыковки, принимать не будет. Корабль Starliner отправится в открытый космос к Международной космической станции уже в следующем месяце.

Напомним, что в начале этого года о проблемах с кораблями SpaceX и Boeing уже заявляло американское космическое агентство NASA. Дефекты, обнаруженные специалистами, могут отрицательно сказаться на безопасности полётов. По предварительным данным, NASA зафиксировало до тридцати пяти недочётов у обеих компаний.