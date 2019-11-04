



Рaкета-носитель «Ангaра-1.2» не потребуется для доставки на oрбиту трёх спутников «Гoнец-М» в 2021 году. Для транспортировки спутников будет использоваться ракета «Союз-2». По словам представителя пресс-центра Роскосмоса РФ, это не означает, что госконтракт был расторжен. Омский Центр имени Хруничева будет заниматьсяФактически госконтракт на производство не был расторжен. Просто были