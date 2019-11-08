ИА «Ореанда-Новости». Ведомство спрогнозировало ущерб, который принесли лесные пожары 2019 года.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Рослесхоза.

Ведомство оценило примерный ущерб от лесных пожаров этого года - 14,2 миллиардов рублей. Пока что эта сумма приблизительная, но ближе к реалиям, чем предыдущие варианты.

Основную долю возгораний на себя приняли территории Сибирского и Дальневосточного округа. Наиболее трудными для пожарных, жителей и волонтёров стали Иркутская область, Республика Якутия, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский край. Там пожары возникали с более высокой частотой.

Лесные пожары в этом году начались рано и захватили более 2,5 миллионов гектаров леса.