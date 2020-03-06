ИА «Ореанда-Новости» . Росморречфлот возглавил временно исполняющий обязанности руководителя агентства Александр Пошивай. Информация об этом была опубликована на официальном сайте российского правительства.

В документе говорится, что Пошивай, ранее являвшийся временно исполняющим обязанности руководителя, стал полноправным главой российского агентства морского и речного транспорта.

Следует напомнить, что осенью прошлого года кабмин России разделил полномочия заместителя министра транспорта и руководителя Росморречфлота. Издание «РИА Новости» сообщает, что после разделения полномочий Юрий Цветков, ранее занимавший данную «двойную должность», останется заместителям министра транспорта Российской Федерации.