06.03.2020, 17:25
Росморречфлот возглавил Александр Пошивай
ИА «Ореанда-Новости». Росморречфлот возглавил временно исполняющий обязанности руководителя агентства Александр Пошивай. Информация об этом была опубликована на официальном сайте российского правительства.
В документе говорится, что Пошивай, ранее являвшийся временно исполняющим обязанности руководителя, стал полноправным главой российского агентства морского и речного транспорта.Следует напомнить, что осенью прошлого года кабмин России разделил полномочия заместителя министра транспорта и руководителя Росморречфлота. Издание «РИА Новости» сообщает, что после разделения полномочий Юрий Цветков, ранее занимавший данную «двойную должность», останется заместителям министра транспорта Российской Федерации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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