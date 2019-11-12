ИА «Ореанда-Новости». Школьники будут сдавать ЕГЭ в онлайн-режиме, рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.



Чиновник отметил, что таких масштабных изменений не стоит ждать в ближайшие два года, так как надо проверить, чтобы система не давала сбоев, пишет «МК».



Кравцов подчеркнул, что новый формат сдачи экзамена запустят тогда, когда в нём будут стопроцентно уверены. Он отметил, что ранее разрабатывалась система передачи заданий по сети. В ней примут участие половина российских регионов.