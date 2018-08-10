ИА «Ореанда-Новости». Приём в два негосударственных вуза остановлен, такое решение вынес Рособрнадзор, после того, как провёл проверку в данных учреждениях образования. Ещё двум образовательным учреждениям «закрыли» и приостановили лицензию.



Как сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре), они остановили приёмную компанию в двух негосударственных вузах – в Кубанском медицинском институте Санкт-Петербургский институт экономики и управления. Из сообщения следует, что после проведённой ведомством проверки в данных вузах, не были устранены вовремя вынесенные предписания. Для этих институтов Рособрандзор распорядился прекратить приём документов от абитуриентов.

Ещё один вуз попал под «санкции» надзорного ведомства – прекращено действие лицензии у Первого московского юридического института. Это было принято на основании решения арбитражного суда приказом Рособрнадзора.

Для Евроазиатской богословской семинарии Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия» Рособрнадзор приостановил разрешение на осуществление высшего образования религиозной направленности.

Волжский государственный университет водного транспорта по направлению «экономика и управление» лишили аккредитации. В ведомстве отметили, что в этом учреждении содержание и качество подготовки не соответствовало федеральным государственным образовательным стандартам.

Благодаря лицензии вуз получает право оказывать образовательные услуги, то есть реализовывать свои образовательные программы. Её подтверждает и выдаёт Рособрандзор. Если ведомство распоряжается об аннулировании лицензии, то заведение должно прекратить образовательную деятельность. В таком случае учредители учебного заведения обязаны для своих студентов обеспечить перевод в другой вуз по аналогичному направлению. При переводе сохраняются все условия обучения – форма обучения, курс и стоимость.

При остановке лицензии, вуз может продолжать вести образовательную деятельность и обучать студентов, но в этом случае он лишается права выдавать дипломы образца Минобрнауки, за ним остаётся право выдавать дипломы только собственного образца.