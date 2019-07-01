ИА «Ореанда-Новости». На официальном портале Роспотребнадзора была опубликована статья с советами по выбору молочной продукции. Одним из пунктов стало то, что на упаковке обязательно должны указывать название продукта, срок годности, состав, дата изготовления, пищевая ценность и марка производителя. Если чего-то из этого списка нет, то продукция не проходит по всем требованиям.

Также было отмечено, что молочные изделия необходимо хранить в специальных холодильных витринах при правильной температуре не выше шести градусов тепла, иначе товар испортится. При этом ведомство заявляет, что покупка у случайных продавцов на улице может быть опасна, особенно если срок годности скоро закончится.