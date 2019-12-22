ИА «Ореанда-Новости» В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор рассказал о правилах эксплуатации и покупки пиротехники. Об этом заявлено на сайте ведомства. 

В материале говорится о том, что продавать пиротехнику разрешено лишь в специализированных точках торговли. В ведомстве сказали, что каждое изделие должно иметь сертификат. Приобретая пиротехнику, необходимо обращать внимание на то, как изделие оформлено и на его внешний вид.

Не стоит покупать изделия, у которых нарушена упаковка, или те, которые деформированные. 

В ведомстве отмечают, что информация о сроке годности изделия обязана быть указана на упаковке. Также на упаковке должна быть размещена информация о том, как хранить и утилизировать изделие.

Кроме того, на упаковке должна иметься информация о телефоне или адреса производителя (для предприятий России) или уполномоченного исполнителя. 

Заявлено также, что вместе с изделием должна присутствовать инструкция о том, как его правильно применять. В ней должен также содержаться текст, выделенный шрифтом, об ограничении применения изделия и об опасности. В инструкции также должна содержаться информация о радиусе опасной зоны, назначении и классе опасности. 

В ведомстве отмечают, что нельзя покупать и применять изделия, у которых истёк срок годности. Такие пиротехнические изделия, говорят специалисты, могут работать непредсказуемо. Нельзя также приобретать влажные изделия или те, у которых на упаковке имеются подтеки. Также нельзя покупать изделие, у который ломаный или мятый фильтр.