27.12.2019, 00:06
Роспотребнадзор конфисковал 45 тысяч единиц снюсов
ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор в ходе проверок производителей никотинсодержащей продукции конфисковал 45 тысяч единиц снюсов. Информация была опубликована на официальной сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в четверг, 26 декабря.
По данным ведомства, было проведено свыше 1,5 тысяч выездных проверок. Специалисты Роспотребнадзора изъяли примерно 45 тысяч единиц никотинсодержащей продукции, реализация которой запрещена в России. Ведомство выявило 100 административных правонарушений, сумма штрафов по которым составляет более 250 тысяч рублей.
Стоит отметить, что у объектов торговли никотинсодержащей продукции было обнаружено примерно 8,5 тысяч снюсов импортного производства.
По данным ведомства, было проведено свыше 1,5 тысяч выездных проверок. Специалисты Роспотребнадзора изъяли примерно 45 тысяч единиц никотинсодержащей продукции, реализация которой запрещена в России. Ведомство выявило 100 административных правонарушений, сумма штрафов по которым составляет более 250 тысяч рублей.
Стоит отметить, что у объектов торговли никотинсодержащей продукции было обнаружено примерно 8,5 тысяч снюсов импортного производства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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