Информация была опубликована на официальной сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в четверг, 26 декабря.По данным ведомства, было проведено свыше 1,5 тысяч выездных проверок. Специалисты Роспотребнадзора изъяли примерно 45 тысяч единиц никотинсодержащей продукции, реализация которой запрещена в России.Стоит отметить, что у объектов торговли никотинсодержащей продукции было обнаружено примерно 8,5 тысяч снюсов импортного производства.