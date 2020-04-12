ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре раскрыли число россиян, которые находятся под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус. Ведомство сообщило, что на данный момент под медицинским наблюдением остаются 146 тысяч граждан.

В Роспотребнадзоре уточнили, что с начала года в целом по России под наблюдением находилось 484 130 человек. Сейчас число сократилось до 146 972 россиянина.

За прошедшие сутки сотрудники служба провели 94,2 тысячи тестов на коронавирус.

Также ведомство сообщило, что для клинически здоровых людей, у которых нет возможности изолированного проживания, в субъектах России предусмотрено 423 обсерватора на 31 489 мест, из которых развёрнуто 212 обсерваторов.