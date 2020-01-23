ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор рассказал, что стало причиной вспышки сальмонеллеза в детском саду в Ханты-Мансийске.

Территориальный отдел Роспотребнадзора сообщил, что причиной вспышки сальмонеллеза в детском саду в Ханты-Мансийске стали готовые блюда из птицы. Ведомство сообщило, что в итоге было заражено свыше 70 человек.

Прокуратура и следственное управление также проявили интерес к делу, так как более 70 воспитанников детского сада заразились вирусом. В учреждении был введён карантин.

Ведомство сообщило, что как источник рассматривается продукция из птицы, в которой и был обнаружен источник болезни. Блюда были приготовлены с нарушением технологий и правил безопасности, что привело к массовым отравлениям.