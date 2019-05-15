ИА «Ореанда-Новости» Представители Роспотребнадзора заявили, что регистрирующиеся в некоторых регионах России случаи заболевания корью связаны с проникновением инфекции из других стран.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения, в странах Европы с начала 2019 года было диагностировано более 51 тысячи случаев заболевания корью. Заболеваемость растёт в том числе на Украине (34,2 тысячи случаев), в Казахстане (5,3 тысячи), Грузии (2,9 тысячи), Киргизии (1,5 тысячи).

В России с 1 апреля принимаются меры по диагностике кори и вакцинации всех восприимчивых к данному заболеванию – так называемая подчищающая иммунизация. В результате должен возникнуть «коллективный иммунитет» для предупреждения распространения болезни в стране. Всего к 13 мая вакцинацию прошли более 400 тысяч человек.

Случаи заболевания корью были выявлены в Новосибирске (85 заболевших) и в Ульяновской области (10 инфицированных).