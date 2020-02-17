17.02.2020, 15:17
Роспотребнадзор планирует ужесточить ответственность за нарушение карантина
ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор планирует ужесточить ответственность за нарушение карантина. По мнению главы ведомства Анны Поповой, в связи с появлением случаев побега из медучреждений в России необходимо усилить меры наказания.
Анна Попова отметила, что сотрудники Роспотребнадзора в ближайшее время приступят к составлению предложения по изменению норм ответственности за самовольный уход пациентов, помещённых на карантин, из медучреждения. Стоит отметить, что первоначально данное предложение было озвучено лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
В настоящее время было зафиксировано 4 случая побега, причём одну пациентку Анна Ильину судья обязал вернуть на обследование сегодня, 17 февраля, прямо из зала суда.
Анна Попова отметила, что сотрудники Роспотребнадзора в ближайшее время приступят к составлению предложения по изменению норм ответственности за самовольный уход пациентов, помещённых на карантин, из медучреждения. Стоит отметить, что первоначально данное предложение было озвучено лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
В настоящее время было зафиксировано 4 случая побега, причём одну пациентку Анна Ильину судья обязал вернуть на обследование сегодня, 17 февраля, прямо из зала суда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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