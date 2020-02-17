По мнению главы ведомства Анны Поповой, в связи с появлением случаев побега из медучреждений в России необходимо усилить меры наказания.Стоит отметить, что первоначально данное предложение было озвучено лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.В настоящее время было зафиксировано 4 случая побега, причём одну пациентку Анна Ильину судья обязал вернуть на обследование сегодня, 17 февраля, прямо из зала суда.