ИА «Ореанда-Новости» Инфекционные заболевания трудовых мигрантов предлагается вносить в специализированную базу. Соответствующий законопроект разработан Роспотребнадзором.

В базу предлагается вносить сведения об иностранном гражданине и данные о состояние его здоровья, которое не должно угрожать эпидемиологической безопасность населения.

Предполагается, что ресурс будет создан с целью выявления инфекционных заболеваний среди мигрантов, для того, чтобы своевременно проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия. При этом люди, являющиеся переносчиками инфекционных заболеваний, к работе в стране допущены не будут.