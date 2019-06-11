ИА «Ореанда-Новости» Роспотребнадзор предлагает на законодательном уровне запретить уничтожение и захоронение продуктов, пригодных к употреблению.

Такое предложение поступило от ведомства на специального заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Ведомство сочло такие поправки целесообразными. Порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов будет определён позже. Отмечается, что на заседании обсуждался вопрос предотвращения образования отходов. Вскоре ожидается дополнительные рекомендации СПЧ по данным вопросам.