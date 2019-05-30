ИА «Ореанда-Новости» Купание в фонтанах может причинить серьёзный вред здоровью, предупреждает Роспотребнадзор. В сообщении на сайте ведомства сказано, что купание летом в фонтанах помимо простуды может привести к инфекциям.

Так, искупавшись в фонтане, можно заразиться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами. Наиболее опасными являются энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.

Кроме того, существует риск получить травму, в том числе и от удара электрическим током. Роспотребнадзор призывает взрослых и детей соблюдать правила безопасности и меры предосторожности во время летнего отдыха.